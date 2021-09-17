Москва, 17 сентября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Сегодня, 17 сентября, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже прибавляет незначительные 0,05%, торгуясь на уровне 72,53 рубля. Евро подрастает на столь же скромные 0,07%, оставаясь у отметки 85,46 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Вышедшая 16 сентября статистика по розничным продажам в США оказалась существенно лучше ожиданий и результатов августа, которые, к тому же, были пересмотрены с понижением.

Это породило волну опасений, что ФРС объявит о скором сворачивании мер монетарного стимулирования экономики уже на ближайшем заседании, которое состоится 22 сентября.

На этом фоне доллар интенсивно укреплялся к корзине валют, и еще сильнее к валютам развивающихся рынков, из которых рубль смотрится наиболее сильно. Давление на курс рубля оказывает также общенегативный настрой на сырьевых рынках,

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиулина заявила, что в сентябре инфляция достигнет своего пика в 7%. Краткосрочно это для рубля негативно, но порождает уверенность в дальнейшем повышении ставок, что повысит привле6кательность рубля для инвесторов.

Перед выходными существенно укрепившийся за неделю рубль может несколько снизиться на волне фиксации прибыли спекулянтами, если только не получит дополнительный позитив с товарных площадок», — полагает эксперт.

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