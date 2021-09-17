Коломна, Московская область, 17 сентября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Школьников 5−9-х классов на уроках Технологии будут обучать по программе, разработанной Московским государственным университетом им. Ломоносова, в рамках которой освещаются различные аспекты питания, приготовления и хранения пищи: от состава нутриентов продуктов до минимизации пищевых отходов.

Admomsk.ru Школьное питание

Проект был создан в сотрудничестве Московского государственного университета им. Ломоносова и шведского концерна бытовой техники Electrolux. В текущем учебном году программа будет внедрена в четыре образовательных учреждения, а в дальнейшем планируется локализация по всей России.

В сентябре состоялось открытие первого класса Технологии в подмосковной школе № 10 в Коломне, где обучение будет проходить в соответствии с новой программой. В классе был выполнен капитальный ремонт и установлено современное кухонное оборудование Electrolux, включая духовые шкафы с функцией пара. Приготовлению на пару в новой программе уделяется ключевое внимание: данный способ приготовления блюд позволяет сохранить максимум полезных свойств продукта.

В церемонии торжественного открытия класса приняли участие первый заместитель министра образования Московской области Елена Александровна Михайлова, генеральный директор ООО «Электролюкс Рус» Павел Потапов, заместитель главы городского округа Коломна по вопросам образования Лариса Николаевна Лунькова и один из создателей обновлённого учебника по Технологии, заместитель директора Научно-образовательного центра прикладной медицины и пищевой безопасности МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий Аркадьевич Еделев.

Программа составлена в качестве дополнительной образовательной программы и включает в себя такие темы и дисциплины, как принципы правильного питания, требования к качеству продуктов и их хранению, правила безопасности организации рабочего места, подбор правильного оборудования, утвари и уход за ними, пищевая ценность продуктов и состав нутриентов, санитарно-гигиенические нормы, сервировка стола и этикет.

В соответствии с программой также разработан учебник «Технология: кулинария. Уроки правильного питания» и универсально-методический комплекс в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) основного общего образования к результатам предметной области «Технология». Помимо теоретической части в него включены лабораторные работы, в число которых входят и рецепты блюд халяль. Одной из важных задач, поставленных перед авторами и создателями обновленного учебника, была возможность адаптации программы для учеников разных регионов Российской Федерации. Осенью состоится релиз электронной версии учебника под редакцией МГУ им. Ломоносова, а к концу года должна появиться печатная версия.

«Программа по Технологии много лет не претерпевала обновлений, поэтому инициатива, которую сегодня удалось реализовать и внедрить в школьную программу, очень важна. К тому же, благодаря технологическому обновлению класса дети будут знакомиться еще и с современной техникой, учиться ей пользоваться и понимать, как технологический прогресс влияет в том числе на экологичное взаимодействие с продуктами. Мы уже видим позитивный отклик, и дети, и учителя заинтересованы, а это один из ключевых факторов в образовательном процессе», — комментирует Дмитрий Еделев, доктор медицинских наук, один из создателей обновлённого учебника по технологии, заместитель директора Научно-образовательного центра прикладной медицины и пищевой безопасности МГУ им. М.В. Ломоносова.

Проект является социально значимым и создан с целью осуществления таких приоритетных направлений и вызовов для государства как здоровье нации, повышение уровня жизни населения, улучшение экологических условий. В Указе Президента РФ от 7.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в частности обозначены такие стратегические задачи как формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, а также внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология». Ключевую роль в реализации этих целей играет работа в области просвещения.

Electrolux выступил технологическим партнером проекта и разработал технические решения для оборудования классов, которые включают духовые шкафы с функцией пара, варочные индукционные поверхности, холодильники и посудомоечные машины. Современная кухонная техника призвана обеспечить максимальный комфорт и безопасность при обучении школьников по новой программе.

«Для нас, как бренда, важно не только делать производство более экологичным, используя передовые технологии, но и выполнять просветительскую миссию и вдохновлять потребителей и особенно подрастающее поколение на осознанный образ жизни. В 2019 году мы поставили перед собой задачу на 11 лет вперёд, в результате которой планируем достичь трёх масштабных целей, одна из которых — изменить подход к питанию и минимизировать пищевые отходы. Этому в том числе уделено значительное внимание в обновленной программе для школьного предмета Технологии. Для нас участие в таком глобальном образовательном проекте — не коммерческая программа, а социальная задача. Мы уверены, что в гармоничном сотрудничестве государства, корпораций и потребителей можно добиться серьезных результатов», — комментирует генеральный директор ООО «Электролюкс Рус» Павел Потапов.

Помимо школы в Коломне для осуществления программы также было выбрано еще три образовательных учреждения в Балашихе, Ингушетии (школа для детей с нарушениями слуха и зрения) и Самарской области. Также планируется локализация и в другие школы. В качестве дальнейшего развития проекта возможна запись онлайн-уроков и создание курсов для обучения преподавателей.