Душанбе, 17 сентября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пригласил участников встречи, которая проходит 17 сентября в Душанбе, на очередной саммит ШОС, который состоится в сентябре 2022 года в Узбекистане.

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Напомним, что 17 сентября в столице Республики Таджикистан — городе Душанбе состоялось юбилейное заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

В работе саммита, прошедшего под председательством президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, приняли участие лидеры государств-членов ШОС — президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, глава Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Пакистана Имран Хан и президент Российской Федерации Владимир Путин.

По итогам заседания принята Душанбинская декларация двадцатилетия ШОС, подписаны 30 документов, направленных на дальнейшее расширение многопланового сотрудничества в рамках организации.

Кроме того, утверждены кандидатуры Чжан Мина на должность Генерального секретаря ШОС и Руслана Мирзаева на пост директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры.