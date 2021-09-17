Тюмень, 17 сентября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 219 случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 сентября сообщает региональный оперативный штаб.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 221 случай.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 17 сентября коронавирусом заразились 58 800 человек, выздоровели 51 588 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 17 сентября в регионе скончались 1784 пациента с COVID-19 (на 16 человек больше, чем днём ранее).