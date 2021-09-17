Москва, 17 сентября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Власти Армении обновила условия для въезда в страну иностранных туристов, в том числе из России, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Армения

Самое главное новшество — детям до семи лет справки и тесты не нужны (ранее было — до одного года). Также изменены требования к вакцинации от коронавируса и к форматам справок. Теперь туристы из России должны предъявлять их в специальном приложении.

При этом с вакциной «Спутник Лайт» в Армению без ПФР-тестов пустят, если вакцинация была проведена не менее чем за 28 дней до въезда в страну.

Для вакцинированных «Спутником V», «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» этот срок составляет не менее 14 дней со дня ведения второй дозы. Наличие сертификата обязательно.

Как сообщало ИА REGNUM, российские туроператоры ожидают восстановления спроса на экскурсионные туры в Армению.

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