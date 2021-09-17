Москва, 17 сентября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В России к 2023 году платформенная занятость (ситуация, когда онлайн-платформы играют роль посредника между поставщиками услуг и клиентами — прим. ИА REGNUM) вырастет почти в два раза. Таковы результаты исследования, которое провели в Центре изучения и мониторинга эффективности мер социально-экономической поддержки промышленности и предпринимательства «Локомотивы роста!» финансового университета при правительстве РФ.

Цитата из а/ф «Лидер». реж Жонг Джун. 2019. Китай Работа

«К 2023 году платформенная занятость в России вырастет почти в два раза. Порядка 150 млн человек — до 5% от экономически активного населения в России и мире — будут работать через онлайн-сервисы, — сообщили 17 сентября корреспонденту ИА REGNUM в финансовом университете. — Сегодня доля платформенной занятости в структуре глобального рынка труда составляет порядка 3%, или около 85 млн человек».

Как подчеркивают авторы исследования из подработки платформенная занятость все больше переходит в основную.

«В 2021 году основной ее считали 56% платформенных работников, когда в 2018 году — 37%», — отметили они.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России более чем в полтора раза сократилось количество граждан, которые отчаялись найти работу.