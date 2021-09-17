Москва, , 15:47 — REGNUM Некоторые вице-премьеры и министры уже проголосовали на выборах в Государственную думу VIII созыва, сообщает 17 сентября телеграм-канал правительства России.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Так, вице-премьер Юрий Трутнев проголосовал в Чите во время рабочей поездки по Забайкальскому краю. На своих участках в Москве отдали голоса главы Минюста Константин Чуйченко, Минприроды Александр Козлов, Минсельхоза Дмитрий Патрушев, Минстроя Ирек Файзуллин, Минфина Антон Силуанов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава правительства РФ Михаил Мишустин проголосовал онлайн.