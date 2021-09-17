Амстердам, 17 сентября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. При нападении вооружённого холодным оружием мужчины в городе Алмело (Нидерланды) погибли два человека. Об этом 17 сентября сообщает местная полиция.

publicdomainpictures.net Убийство

«Во время инцидента с нанесением ножевого ранения на улице Стейнстраат в Алмело два человека погибли», — говорится в сообщении.

Также указывается, что еще один человек при этом пострадал. Помимо того, отмечается, что подозреваемый в нападении был задержан полицией и при этом также пострадал. Правоохранители ведут расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в лесу недалеко от Петропавловска-Камчатского был обнаружен труп 43-летней женщины. Следователям удалось задержать подозреваемого в убийстве.