Душанбе, , 15:53 — REGNUM Государствам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) следует активнее устранять торговые барьеры, развивать и воплощать совместные транспортные проекты. Об этом генеральный секретарь ШОС Владимир Норов заявил 17 сентября на юбилейном саммите ШОС в Душанбе.

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Он отметил, что стоит в том числе активнее оптимизировать мультимодальные перевозки, формировать логистические центры для трансграничной электронной торговли и расширять применение на транспорте цифровых технологий.

Устранять торговые барьеры, развивать инвестиционное сотрудничество и промышленную кооперацию нужно, чтобы преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса, добавил Норов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент УзбекистанаШавкат Мирзиёевпредложил странам ШОС принять комплексную программу по реализации Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на 2023−2027 годы.

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