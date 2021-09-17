Душанбе, 17 сентября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с инициативой об учреждении экспертного форума ШОС в области информационной безопасности. Об этом Мирзиёев заявил, выступая 18 сентября на саммите ШОС в Душанбе.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

По его словам, такой фонд необходим для адекватного pеагирования на современные угрозы и вызовы в киберпространстве.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая 17 сентября на саммите ШОС в Душанбе, подчеркнул растущую роль Шанхайской организации сотрудничества в современных международных отношениях.