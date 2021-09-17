Уфа, 17 сентября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Двух рыбаков спасли в Башкирии. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

(сс) Philippe Bourhis Рыбак

Сообщается, что 17 сентября 2021 года спасатели получили информацию о том, что в Дёмском районе на озере Кустаревское у двух рыбаков 1978 и 1961 годов рождения повреждена резиновая лодка: мужчины нуждаются в помощи спасателей.

«Спасатели транспортировали рыбаков на берег. К счастью, мужчины не пострадали», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на берегу реки в Башкирии обнаружено тело женщины.