Москва, , 15:49 — REGNUM В работе обзервера — сервиса по наблюдению за онлайн-голосование — наблюдается временная задержка. Об этом 17 сентября сообщили в Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Ранее в телеграм-каналах обратили внимание на то, что явка на электронное голосование в столице в разы ниже аналогичных показателей на то же время в других регионах. Это явление в Telegram даже назвали аномалией. Однако в МГИК нашли этому объяснение.

«Статистика по электронному голосованию загружается в сервис с опозданием. Задержка связана с тем, что на обзервер были совершены DDOS-атаки. Однако запись голосов москвичей в блокчейн все это время проходила без сбоев. В этом смогли удостовериться IT-специалисты, подключенные к ноде наблюдателя — части блокчейна, которая в режиме реального времени отображает все происходящее в нем», — отметили в Мосгоризбиркоме.

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