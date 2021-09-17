Токио, 17 сентября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Модернизированный кроссовер Mazda CX-5 2022 года может перейти на новую платформу. Об этом сообщается на сайте TheDrive.

Qurren Mazda CX-5

Новая модель будет оснащаться бензиновыми рядными «шестерками» производительностью до 285 л. с. (600 Нм). Ожидается, что паркетник станет гораздо больше, получит кузов кросс-купе и шестицилиндровый рядный «мягкий гибридный» силовой агрегат с 48-вольтовым стартер-генератором.

Новшества ещё больше приблизят кроссовер к премиальному сегменту, однако это, в свою очередь, обязательно отразится на его стоимости.

Что же касается премьеры Mazda CX-5 (CX-50) нового поколения, то она должна состояться в первой половине следующего года.

Ранее пресс-служба компании Mazda объявила о прекращении поставок кроссоверов Mazda CX-30 в Россию. Теперь модельная линейка бренда в РФ сократилась с четырех моделей до трех.

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