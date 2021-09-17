Появились подробности о новом кроссовере Mazda CX-5
Токио, 17 сентября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Модернизированный кроссовер Mazda CX-5 2022 года может перейти на новую платформу. Об этом сообщается на сайте TheDrive.
Новая модель будет оснащаться бензиновыми рядными «шестерками» производительностью до 285 л. с. (600 Нм). Ожидается, что паркетник станет гораздо больше, получит кузов кросс-купе и шестицилиндровый рядный «мягкий гибридный» силовой агрегат с 48-вольтовым стартер-генератором.
Новшества ещё больше приблизят кроссовер к премиальному сегменту, однако это, в свою очередь, обязательно отразится на его стоимости.
Что же касается премьеры Mazda CX-5 (CX-50) нового поколения, то она должна состояться в первой половине следующего года.
Ранее пресс-служба компании Mazda объявила о прекращении поставок кроссоверов Mazda CX-30 в Россию. Теперь модельная линейка бренда в РФ сократилась с четырех моделей до трех.
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