Москва, , 15:39 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в выборах депутатов Государственной думы РФ. Об этом сообщили 17 сентября в пресс-службе патриарха.

Патриарх Кирилл Дарья Драй © ИА REGNUM

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Предстоятель РПЦ проголосовал в своей резиденции в Даниловом монастыре. Он предъявил паспорт членам избирательной комиссии, заполнил бюллетень и положил его в мобильную урну.

«Гражданский долг выполнен, голосование тайное совершено», — приводит слова патриарха ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Госдумы РФ VIII созыва проходят с 17 по 19 сентября. Кроме того, в девяти субъектах напрямую выбирают руководителей, а в 39 — региональные парламенты.

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