Токио, 17 сентября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Южной Кореи Ли Сан Нёль, находящийся с визитом в Токио, встретился 16 сентября с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси, который находится с визитом в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

DarkCorsar Флаги Южной Кореи и Японии

По их словам, представители двух стран обсудили ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове, подтвердили важность двустороннего и трёхстороннего сотрудничества с целью денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове, а также договорились продолжить консультации в будущем.

Представитель Южной Кореи подчеркнул необходимость скорейшего урегулирования проблемы принудительного труда и сексуального рабства в годы Второй мировой войны посредством обменов и консультаций на высоком уровне, а также призвал японскую сторону разработать меры, которые позволят южнокорейским бизнесменам и студентам свободно перемещаться между странами.