Екатеринбург, 17 сентября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. В Екатеринбурге женщина укусила продавщицу продуктового магазина и похитила деньги из кассы, сообщили в пресс-службе свердловского управления Росгвардии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Продуктовый магазин

34-летняя гражданка укусила 42-летнюю продавщицу в магазине на Уралмаше. Нападавшая похитила из кассы 21,5 тыс. рублей и убежала, а пострадавшую госпитализировали.

Подозреваемую задержали рядом с её местом жительства. Женщину доставили в дежурную часть полиции.