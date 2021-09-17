Москва, 17 сентября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Власти Эстонии разрешили въезд в страну российским туристам, вакцинированным «Спутником V». Гражданам РФ не придется сдавать ПЦР-тест и соблюдать самоизоляцию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

evsola Таллин. Эстония

Для посещения Эстонии понадобится действующая шенгенская виза и свидетельство о полной вакцинации «Спутником V» (с момента введения последней прививки должно пройти не менее 21 дня). Эстония уже начала выдавать визы.

При этом отмечается, что Россия не восстановила прямого авиасообщение с Эстонией. Долететь до Таллина можно только с пересадкой. Въезд в Эстонию на автомобиле или по железной дороге разрешен, но с целью туризма выехать в Эстонию из РФ по суше нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о пересечении границы, в котором предполагается ужесточить правила въезда в Эстонию из России в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, распорядилась подготовить глава эстонского минюста Марис Лаури.

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