Рязань, , 15:36 — REGNUM Организацию выборов и ход трёхдневного голосования на нескольких избирательных участках областного центра оценил 17 сентября губернатор Рязанской области Николай Любимов. По его словам, жалоб пока нигде нет, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Николай Любимов побывал на избирательных участках в каждом районе Рязани. Глава региона отметил, что выборы проходят в штатном режиме, в спокойной обстановке.

«Удалось получить фактически выборку об организации выборов. Жалоб пока нигде нет. Надеюсь, не будет. Все участки открылись вовремя. Весь процесс организован в соответствии со всеми нормами, в том числе санитарными. В наличии средства индивидуальной защиты, проводится дистанционная термометрия. Пока я удовлетворен тем, что увидел», — сказал губернатор.

В Рязанской области одновременно с парламентскими выборами проходят 99 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.