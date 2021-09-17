Рязань, 17 сентября 2021, 15:36 — REGNUM Организацию выборов и ход трёхдневного голосования на нескольких избирательных участках областного центра оценил 17 сентября губернатор Рязанской области Николай Любимов. По его словам, жалоб пока нигде нет, сообщает пресс-служба правительства региона.
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Николай Любимов побывал на избирательных участках в каждом районе Рязани. Глава региона отметил, что выборы проходят в штатном режиме, в спокойной обстановке.
В Рязанской области одновременно с парламентскими выборами проходят 99 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.