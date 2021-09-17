Нови-Сад, Сербия, , 16:20 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич встретился 17 сентября в городе Нови Сад с министром промышленности Белоруссии Петром Пархомчиком. Об этом сообщили сербские СМИ.

Александр Вучич Kremlin.ru

Пархомчик приехал в Нови Сад вместе с делегацией белорусских предпринимателей, которая принимает участие в сельскохозяйственной ярмарке, передает телеканал РТС.

Во время встречи президент Вучич и министр Пархомчик подчеркнули, что эта ярмарка является отличной возможностью для того, чтобы белорусская продукция была представлена сербским партнерам.

Александр Вучич также выразил благодарность Белоруссии за соблюдение территориальной целостности и суверенитета Сербии.

Напомним, что Белоруссия не признала независимость Косово. Тем не менее, в июне 2019 года в Минске прошли Европейские спортивные игры, в которых участвовала делегация под флагом косовских сепаратистов. Тогда Вучич не пришел на церемонию открытия, из-за того, что там фигурировал флаг Косово. Сербия в июне этого года присоединилась к политическим и экономическим санкциям, которые ЕС ввел против Белоруссии.