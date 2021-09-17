Цхинвал, , 15:32 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 17 сентября пришёл на избирательный участок в посольстве России в Цхинвале, чтобы проголосовать на выборах в Госдуму РФ. Об этом сообщает агентство «Рес».

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов Cominf.org

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"Я проголосовал за сильную Россию и за сильного президента РФ. Считаю, что каждый гражданин РФ, проживающий в Южной Осетии обязан принять участие в выборах из глубокого уважения к народу России», — сказал Бибилов.

Он отметил, что процессы, которые будут происходить в России, обязательно отразятся на жизни в Южной Осетии. Глава республики также сказал, что представители некоторых российских партий в ходе дебатов допускали «выражения, сеющие вражду на Северном Кавказе». Это взывает у него «настороженность».

Как сообщало ИА REGNUM выборы в Госдуму РФ проходят с 17 по 19 сентября.

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