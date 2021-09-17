В Сургуте проголосовала авиагруппа «Русские Витязи»
Сургут, Югра, 17 сентября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Авиагруппа «Русские Витязи» проголосовала в Сургуте в полном составе. Лётчики и технические специалисты пришли на избирательный участок в городскую филармонию, сообщает 17 сентября телеканал «Югра».
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В Югре «Русские Витязи» готовятся к показательным выступлениям. Чтобы проголосовать, они заранее взяли открепительные удостоверения. Сначала на участок пришли около 20 технических специалистов, затем — экипаж.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в России началось голосование за депутатов Госдумы РФ VIII созыва. Оно продлится до 19 сентября.
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