Сургут, Югра, 17 сентября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Авиагруппа «Русские Витязи» проголосовала в Сургуте в полном составе. Лётчики и технические специалисты пришли на избирательный участок в городскую филармонию, сообщает 17 сентября телеканал «Югра».

Yevgeny Pashnin «Русские Витязи» на МАКС-2003

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В Югре «Русские Витязи» готовятся к показательным выступлениям. Чтобы проголосовать, они заранее взяли открепительные удостоверения. Сначала на участок пришли около 20 технических специалистов, затем — экипаж.

командир авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи» Андрей Алексеев «Первый раз посчастливилось в городе Сургуте это сделать. — Как организация у нас? — Предельно всё понятно, очень организованно, на 5 баллов».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в России началось голосование за депутатов Госдумы РФ VIII созыва. Оно продлится до 19 сентября.

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