Самара, 17 сентября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. 480 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 98 072 случаев заражения этой инфекцией. При этом скончались 3612 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 20 таких пациентов констатировали за минувшие сутки.

Согласно данным федерального оперативного штаба, по области справились с вирусом 82 052 человека, в том числе за минувшие 24 часа победили эту инфекцию 237 человек.