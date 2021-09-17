Нижний Новгород, 17 сентября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Онлаин голосование на выборах в Госдуму и Законодательное собрание региона стартовало сегодня в Нижегородской области. В список избирателей, голосующих дистанционно вошли 126 493 человека. Об этом сообщили в избирательной комиссии области сегодня 17 сентября.

Mos.ru Электронное голосование

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По словам представителя избиркома, «избиратели могут проголосовать электронно в любой из трех дней — 17, 18 и 19 сентября».

Для этого нижегородцам было необходимо до 13 сентября 2021 года подать заявление через сайт «Госуслуги», в офисе МФЦ или через местные территориальные избирательные комиссии. Кроме того, по области действуют 2161 избирательных участка. На выборах будут работать более восьми тысяч наблюдателей.

ИА REGNUM напоминает, что голосование проходит в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября 2021 года. Жители Нижегородской области выбирают депутатов Госдумы и Законодательного собрания региона.