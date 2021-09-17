Москва, 17 сентября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Наиболее быстро растет в Азиатско-Тихоокеанском регионе потребление газа у Китая. Об этом 17 сентября заявил председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер в ходе своего выступления на 24-м годовом общем собрании Международного делового конгресса.

Kremlin.ru Алексей Борисович Миллер

«Самым динамичным, самым быстрорастущим является рынок Китая, который каждый год нас просто ошеломляет темпами роста потребления. Не исключением является и 2021 год. За первое полугодие объем потребления природного газа в Китае вырос на 15,5%, а объем импорта на 23,8%. Это значит, что прогнозные оценки объема потребления в Китае по итогам 2021 года составят 360 млрд куб. м. И объем импорта 160 млрд куб. м», — приводит его слова ТАСС.

Также председатель правления «Газпрома» уточнил, что, по прогнозам, к 2035 году объем импорта газа Китаем вырастет до 300 млрд куб. м в год.

Кроме того, Миллер добавил, что к 2040 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе потребление газа возрастет на 1,5 трлн куб. м и из этого объема 60% будет импортным «голубым» топливом.

«Для стран Азии, стран Азиатско-Тихоокеанского региона очень важно, чтобы энергетический баланс этих стран был экологичным. А это значит, что в нем должна быть значительная роль природного газа. Поскольку именно природный газ является самым чистым, надежный и доступным природным ресурсом. А самое главное, с точки зрения развитости технологического потребления сложно найти ему альтернативу», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что российские запасы природного газа являются наиболее крупными в мире и их хватит более чем на 100 лет.