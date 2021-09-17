Архангельск, 17 сентября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области число ковид-пациентов пополнили 268 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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Среди новых заболевших — 86 архангелогородцев, 35 северодвинцев, 22 жителя Коряжмы, 21 — Котласа. 17 новых случаев выявлено в Новодвинске, 16 — в Вельском районе, десять — в Каргопольском округе. Инфекцию подтвердили также у жителей Няндомского, Холмогорского, Верхнетоемского и других районов области.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус был выявлен у 19 905 человек.