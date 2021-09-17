Нижний Новгород, , 15:26 — REGNUM Все избирательные участки в Нижегородской области работают в штатном режиме с 8:00 до 20:00. В первый день голосования — 17 сентября по области открылись 2161 участка. Об этом ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии региона.

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По словам руководителя избирательной комиссии Нижегородской области Маргариты Красилевской на всех участках «приняты меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности граждан».

»Каждый избиратель будет обеспечен одноразовым комплектом СИЗ (маска, перчатка) и индивидуальной ручкой. При входе на участок у избирателя будут измерять температуру тела бесконтактным термометром, будут организованы места для дезинфекции рук с использованием дезинфицирующих растворов. Предполагается ежедневная уборка помещений и обработка поверхностей с применением дезинфицирующих средств», — перечисляет рекомендации Роспотребнадзора «НИА Нижний Новгород».

ИА REGNUM напоминает, что голосование проходит в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября 2021 года. Жители Нижегородской области выбирают депутатов Госдумы и Законодательного собрания региона.

В депутаты Госдумы в Нижегородской области по одномандатным округам баллотируются 39 кандидатов.