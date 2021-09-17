Красногорск, 17 сентября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. На территории Московской области запустили производство вакцины от коронавирусной инфекции AstraZeneca, сообщил 17 сентября первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

Вакцина

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По его словам, в России уже производятся иностранные вакцины от COVID-19. В частности, компания «Р-Фарм» производит вакцину AstraZeneca под экспортные контракты. При внутренний российский рынок, отметил чиновник, полностью обеспечен отечественными препаратами.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция передает Узбекистану 276 480 доз вакцин Astra Zeneca.