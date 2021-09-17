Москва, 17 сентября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Матч чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и «Уфой» смогут посетить более 13,5 тыс. зрителей. Об этом 17 сентября заявил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Brateevsky Стадион «Открытие Арена» (Спартак)

По его словам, трибуны можно будет заполнить на 30%. Матч состоится 25 сентября.

Ранее в матче с польской «Легией» «Спартаку разрешили заполнить стадион на 30%. До этого разрешённая вместимость составляла 3 тыс. человек.