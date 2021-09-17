Грозный, , 15:24 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва, парламента Чечни пятого созыва и главы республики. Он пришел на избирательный участок №165 вместе со своей матерью Аймани Кадыровой — президентом Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Рамзан Кадыров Ramzan-kadyrov.ru

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Вместе с руководителем республики пришла на выборы его супруга — Медни Кадырова с тремя дочерьми, которые пока в силу возраста не участвуют в голосовании.

Кадыров отметил, что выборы в Чечне проходят всегда при высокой явке избирателей и удивляться этому не стоит. Сознательности граждан способствует работа общественных институтов, подчеркнул чеченский лидер. Глава республики призвал всех жителей Чечни исполнить свой гражданский долг — прийти на выборы и самим выбрать свое будущее.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне с 08:00 17 сентября открыты для голосования 515 избирательных участков, включая 20 временных. Численность избирателей в регионе составляет на 1 июля 2021 года 754 031 человек.

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