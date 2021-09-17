Архангельск, 17 сентября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Преподаватели северодвинского филиала Северного Арктического федерального университета (САФУ) выступили против принудительной вакцинации. В распространенном в сети видео они заявили, что их отстраняют от работы из-за отсутствия сертификата о прививке.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

«Мы, преподаватели и сотрудники САФУ, обращаемся к ректору САФУ Елене Кудряшовой, а также в контрольно-надзорные органы. На сегодняшний день руководство университета нарушает наши конституционные права, в том числе и право на труд. По выходу из отпусков в сентябре сотрудников и преподавателей университета отстраняют от работы без сохранения заработной платы. Причина отстранения — непрохождение вакцинации от коронавируса. Мы заявляем, что отказываемся от принудительной вакцинации», — заявили преподаватели.

В университете необходимость обязательной вакцинации объяснилипостановлением Главного государственного санитарного врача по Архангельской области.

«Уже около 75% сотрудников университета прошли вакцинацию полностью, часть преподавателей уже проходит ревакцинацию, так как прошло более полугода с момента первой вакцинации. Со всеми сотрудниками ведется профилактическая работа, всем, кто не прошел вакцинацию выданы уведомления о необходимости вакцинации, в которых определен срок в 21 день для прохождения всех необходимых процедур. По истечении этого срока, если сотрудник не предоставит сертификат о прививке или документов о медотводе, он будет отстранен от работы без сохранения заработной платы на срок пока действует постановление Главного государственного санитарного врача по Архангельской области или он не предоставит документы о вакцинации», — заявила корреспонденту ИА REGNUM проректор по образовательной деятельности Людмила Морозова.

Всего в Архангельской области вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 302 363 человека.