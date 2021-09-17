Ташкент, 17 сентября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Азиатский банк развития (АБР) рассматривает проект по модернизации газотранспортной системы в Узбекистане. Об этом сообщается на сайте АБР.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

В сообщении отмечается, что в проект входит замена компрессорных станций в районе городов Андижан и Янгиер, внедрение системы удаленного мониторинга и прокладка оптического волокна вдоль газопровода.

«Ожидаемый объем инвестиций 300 миллионов долларов», — говориться в публикации.

Проект также предполагает усиление системы управления в компании Узбекнефтегаз».

«Проект отнесен к категории A — это проекты с высокими экологическими рисками», — отмечает банк.

Среди основных опасений банка — утилизация строительного мусора при прокладке оптоволокна, учитывая что газопровод проходит через южную часть Угам-Чаткальского национального парка.