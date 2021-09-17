Нью-Дели, 17 сентября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Компания MG Motor представила в Индии новый кроссовер Astor. Об этом сообщает пресс-служба компании.

MG Motor MG Astor

В продаже на индийском авторынке Astor появится в октябре 2021 года. Модель в отличие от предшественника получила новую решетку радиатора с расходящимися в стороны от центра элементами. Кроме того, новый Astor получил иные накладки на бамперы, новую панель приборов.

В списке оснащения есть климат-контроль, панорамная крыша, а также электропривод водительского кресла и автопилот второго уровня MG Pilot. Причем Astor стал первым компактным кроссовером, получившим такой автопилот в Индии.

В качестве базового двигателя кроссовер MG Astor получил 110-сильный агрегат объёмом 1,5 л. Сочетается такой мотор с «механикой» или вариатором. Также новинка оснащается 1,3-литровым турбированным двигателем мощностью 140 л. с. Такой агрегат идёт в паре с шестиступенчатым «автоматом». Astor также получил систему переднего привода.

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