Владивосток, 17 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Владивостокский «Адмирал» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Адмирала» шайбы забросили нападающие Дмитрий Саюстов, Дмитрий Лугин, Евгений Грачёв и защитник Либор Шулак. У «Северстали» точным броском отметился форвард Йоонас Няттинен.

«Адмирал» одержал первую победу в семи матчах, для клуба эта победа стала первой после возвращения в КХЛ. «Северсталь» потерпела пятое поражение в семи играх.

Читайте также: «Динамо» одержало шестую победу подряд в КХЛ