Тбилиси, 17 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Движение «Защитники долины Риони», члены которого выступают против строительства в Грузии Намахваньской ГЭС, вышли из соглашения с минэкономики страны. Об этом говорится в заявлении, распространённом в Facebook.

lemill.net Река Риони

«Процесс закрытых переговоров для СМИ продолжался более трёх месяцев. Инициативная группа общественного движения «Защитники долины Риони» решила выйти из этого формата», — говорится в сообщении.

«Защитники» требуют, чтобы власти страны выполнили три условия: освободили задержанных членов движения, позволили активистам свободно передвигаться по долине реки Риони и разрешили проводить протесты возле места, где строится ГЭС.

В заявлении также говорится, что члены движения будут продолжать препятствовать строительству гидроэлектростанции.

Напомним, в Грузии с октября прошлого года не утихают протесты в связи с началом строительства Намахваньской гидроэлектростанции в ущелье реки Риони в Имеретии, которое ведёт турецкая компания Enka. Протестующие заявляют о потенциальной опасности проекта и выступают против передачи в аренду иностранцам территории ГЭС на 99 лет. Грузинские власти ведут с активистами переговоры.