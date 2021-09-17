Нижний Новгород, 17 сентября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде в арт-пространстве PARLE открылся музей дизайна моды и портновского искусства имени первого российского модельера Надежды Ламановой, передают региональные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

Посетители выставки могут познакомиться с историей моды, дизайна и портновского искусства конца 19-го — начала 20-го веков, становлением российского дизайна одежды — начиная с кустарного изготовления одежды, до появления первых российских модных домов и зарождения промышленного дизайна одежды в СССР.

Справка ИА REGNUM: Надежда Петровна Ламанова родилась 26 декабря 1861 года в селе Шутилово Нижегородской губернии. Умерла 15 октября 1941 года.

Известный российский и советский модельер, художник театрального костюма. Стояла у истоков российской и советской моды.

С середины 1890-х годов создавала платья для членов российского императорского дома, а после Октябрьской революции занималась разработкой многочисленных моделей одежды, рассчитанной на широкие слои населения и проектированием платья по идеям народного русского костюма.

Имела звания «Поставщик Двора Ея Императорского Высочества» и «Поставщик Двора Ея Императорского Величества». С 1922 года член Академии художественных наук.