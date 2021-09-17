Самара, 17 сентября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Самая молодая участковая избирательная комиссия России работает в Самаре. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба избирательной комиссии Самарской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Сообщается, что на избирательном участке в Самарском университете работают сотрудники от 19 лет, а председателю этой комиссии 30 лет.

«Обстановка здесь соответствует статусу молодежного избирательного участка: граффити на стенах и музыка!» — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области принял участие в голосовании.