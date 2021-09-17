Москва, 17 сентября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. С момента начала работы сервисов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на инфраструктуре электронного правительства было отмечено две мощные кибератаки. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры).

Pixabay.com Кибератаки

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Уточняется, что первая атака в 40 гигабит началась в 10:36 мск и ее целью были сервисы обеспечения дистанционного электронного голосования (vybory.gov.ru). При этом указывается, что свыше 50% массовых запросов к сервисам были сгенерированы с IP-адресов, зарегистрированных в США и еще более 25% — с IP-адресов из Германии.

Кроме того, отмечается, что вторая атака началась в 10:45 и ее целью было блокирование доступа к сервисам системы идентификации и аутентификации, которая используется для авторизации на портале «Госуслуги» и в том числе для доступа к сервисам ДЭГ.

«Мощность атаки превысила 73 гигабита, при этом также более 50% запросов осуществлялись с IP-адресов из США, 25% — с IP-адресов из Германии и около 5% — с Украины», — говорится в сообщении.

«Данные атаки были спланированы и организованы, что свидетельствует о намерении целенаправленно воспрепятствовать нормальной работе сервисов и попытке блокировать работу сервисов электронного голосования», — также указывается в нем.

Вместе с тем, сообщается, что установленные на инфраструктуре электронного правительства средства обеспечения информационной безопасности успешно справились с технически подготовленными, узконаправленными кибератаками. При этом деградации и перерывов в обеспечении функционировании сервисов не было, данные пользователей портала были защищены.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате страны Александр Малькевич сообщил, что фиксируется новый формат запуска фейков — через группы в Telegram, страницы в Instagram.