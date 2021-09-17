Пречистое, Ярославская область, 17 сентября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В селе Николо-Гора Первомайского района Ярославской области школьники вынуждены добираться на учёбу в райцентр не на школьном автобусом, а за свои деньги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала многодетная мать Татьяна Воронина.

Yarnews.net Въезд в Пречистое

Как рассказала ИА REGNUM жительница села Николо-Гора, все трое ее детей обучались в школе в райцентре Первомайского района — села Пречистое. Сейчас среднее образование получают два ребенка. По месту прописки они прикреплены к другому учебному заведению в селе Коза, потому школьный автобус их не забирает. В таком же положении 11 человек. Раньше проблему решали на уровне районных властей.

«Когда ещё была Инна Ильинична (Голядкина, бывшая глава администрации — ИА REGNUM) она хлопотала, были проездные, наши дети ездили. Мы всегда выходили с письмом родителями, письмо пишем трёхстороннее. Таким образом ездят 11 человек, в том числе 2 дошкольника до детского садика ездят, потому что мамы работают в Пречистом. Всегда ездили на рейсовом автобусе, — говорит Татьяна Воронина.

Как пояснили в администрации Первомайского района, до 2020 года дети бесплатно ездили на рейсовых автобусах, которые обслуживало АТП из Данилова.

«Проездных у нас, как таковых, вообще никогда не было. Мы договаривались с Даниловским АТП, давали справки, что они учащиеся такой-то школы и они их бесплатно возили», — пояснила первый заместитель главы администрации Первомайского района Елена Кошкина.

Однако новый перевозчик, который вышел на маршрут, не готов к бесплатной доставке детей. Формально она велась исключительно на личных договоренностях местных властей. По сути, маленькие пассажиры перешли в категорию «зайцев». Это касается школьников нескольких сел.

«Прошлый год мы ездили по старым проездным, но дети выслушивали — платите деньги, высадим в лес, среди полей. В этот год уже тоже, кто на чём. Дети из Соколово в основном на такси добираются. Мы на чём попало — кто на скорой, кто на чём. Но сейчас уже сказали, что и скорая не возьмёт. А район говорит, что, если это ваши «хотелки», то должны быть за ваши деньги», — пояснила Татьяна Воронина.

Многодетная мать подсчитала, что в день проезд до школы для двух детей стоит 120 рублей. Получается около 2,5 тысяч в месяц. Таких денег в семье нет. Жительница села Никола-Гора обижается на местные власти, просит «человеческого подхода». В администрации Первомайского района помочь пытаются, однако и сами немногое могут.

«Мы договорились, что из деревни Соколово должны возить детей в Пречистенскую школу, но нам ГИБДД не разрешает, потому что нет разворотной площадки. Её должна делать область, департамент дорожного хозяйства. Насчёт этих двоих детей мы сейчас договариваемся, чтобы их возили бесплатно. В Ярославское АТП направили письмо, но пока не получили ответа», — сообщила первый зам главы администрации Первомайского района Елена Кошкина.

Жительница села обратилась в Ярославскую областную думу, подготовлен запрос в областной департамент образования. Хотя ответ в общем-то понятен: автобус Пречистенской школы детей забрать не успевает, потому или переводится в другую сельскую школу, или платить из своего кармана за проезд.