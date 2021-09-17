Калуга, , 15:13 — REGNUM Вопросы организации и проведения выборов депутатов Государственной думы РФ VIII созыва рассмотрели сегодня, 17 сентября, в Калуге участники заседания консультативного Совета глав местных администраций муниципальных районов и городских округов Калужской области. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, председатель областной избирательной комиссии Виктор Квасов проинформировал губернатора Калужской области Владислава Шапшу о старте выборов, которые проходят на территории региона в течение трех дней с 17 по 19 сентября.

Заседание консультативного Совета глав местных администраций муниципальных районов и городских округов Калужской области 17.09.21 Пресс-служба правительства Калужской области

Виктор Квасов сообщил, что в 8 часов утра по местному времени на территории региона открылись 727 избирательных участков, а также четыре зарубежных. Работают практически семь тысяч территориальных избирательных комиссий. В условиях непростой эпидемиологической обстановки созданы все необходимые условия для безопасного участия в выборах. Все участники голосования обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. Избирательные участки оснащены бесконтактными термометрами и дезинфицирующими средствами. В помещениях для голосования установлены стационарные рамки металлодетекторов. Избирательные участки оснащены необходимым технологическим оборудованием.

В списки избирателей включены 796 038 человек. За процессом голосования наблюдают члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса, а также более двух тысяч наблюдателей, присутствуют СМИ, сотрудники правоохранительных органов и МЧС.

Работает Центр общественного наблюдения за выборами. Видеонаблюдением с трансляцией в режиме реального времени и возможностью хранить запись оснащены 302 избирательных участка и 28 территориальных избирательных комиссий. Остальные участки обеспечены системами видеофиксации для круглосуточного наблюдения за сохранностью избирательной документации и соблюдением избирательных процедур в течение трех дней голосования.

Владислав Шапша обратился к главам администраций муниципальных образований с просьбой лично внимательно отнестись к проведению голосования: «Прошу организовать работу так, чтобы не было никаких технических сбоев, нарушений, чтобы все жители имели возможность выразить свою волю, чтобы никто не остался в стороне. Остается непростая ситуация с ковидом, поэтому ко многим жителям придётся выехать на дом. Выборы, как и прежде, должны быть прозрачными и легитимными, абсолютно честными».