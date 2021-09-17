Казань, 17 сентября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. У защитника казанского «Рубина» Ильи Самошникова выявлена контузия одной из таранных костей. Об этом 17 сентября сообщил журналистам главный тренер команды Леонид Слуцкий.

Дмитрий Голубович Илья Самошников

«У Самошникова контузия одной из таранных костей», — сказал Слуцкий.

Он добавил, что Самошников сможет начать тренироваться с 18 сентября.

Напомним, футболист получил повреждение 13 сентября в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала» (4:0). На 78-й минуте его увели с поля под руки, а после матча отправили в больницу на машине скорой помощи.