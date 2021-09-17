Екатеринбург, , 15:18 — REGNUM Избирательная комиссия Свердловской области получила информацию о проблемах с продуктовым картами, которые выдавались пенсионерам на избирательных участках. Об этом заявил председатель избиркома Владимир Русинов.

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Русинов отметил, что вопросами карт занимается региональное министерство социальной политики — продукт с небольшой суммой на счету выдаётся избирателям-пенсионерам по соглашению с областным минсоцполитики.

Глава избиркома подтвердил, что в комиссию поступили сведения о сбоях. «Есть такая информация, — сказал Русинов. — Мы адресуем к министерству, чтобы они этим занимались».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы проходят 17−19 сентября.

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