Москва, , 15:12 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу РФ, сообщает 17 сентября телеграм-канал правительства России.

Михаил Мишустин Duma.gov.ru

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Глава правительства сделал свой выбор онлайн, воспользовавшись механизмом дистанционного электронного голосования.

«Голосование на выборах депутатов Государственной думы очень важно для всех нас. Мы, граждане России, в эти дни определяем, какой будет наша жизнь, наша страна, наше будущее», — приводят в правительстве слова Мишустина.

Напомним, в России проходит трёхдневное голосование на выборах в Государственную думу восьмого созыва. Онлайн проголосовали уже свыше полумиллиона человек.