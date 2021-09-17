Москва, 17 сентября 2021, 15:12 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу РФ, сообщает 17 сентября телеграм-канал правительства России.
Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»
Глава правительства сделал свой выбор онлайн, воспользовавшись механизмом дистанционного электронного голосования.
«Голосование на выборах депутатов Государственной думы очень важно для всех нас. Мы, граждане России, в эти дни определяем, какой будет наша жизнь, наша страна, наше будущее», — приводят в правительстве слова Мишустина.
Напомним, в России проходит трёхдневное голосование на выборах в Государственную думу восьмого созыва. Онлайн проголосовали уже свыше полумиллиона человек.