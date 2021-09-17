Москва, 17 сентября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Так называемое «умное голосование» на выборах является провокационными попытками. Они в свою очередь идут во вред избирателям. Об этом 17 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков подчеркнул, что в Кремле к такой избирательной тактике относятся плохо.

«Это абсолютно провокационные вредоносные попытки. По-другому к этому относиться нельзя», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все разработчики приложения и сайта «Умного голосования» связаны с минобороны США.

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