Душанбе, , 15:09 — REGNUM Принятие стратегии ШОС по развитию транспортной взаимосвязанности позволит в полной мере задействовать транзитный потенциал наших стран и повысить эффективность системы коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг». Об этом заявил глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая 18 сентября на саммите ШОС в Душанбе.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Выступаем с инициативой о совместной подготовке долгосрочной программы инфраструктурного развития на пространстве ШОС, в которую могли бы войти трансграничные проекты в области энергетики, коммуникаций, «зелёного» развития», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Напомним, ранее глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил принять комплексную программу по реализации Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов организации на 2023−2027 годы.