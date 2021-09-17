Москва, 17 сентября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. По сравнению с долларом евро стало не менее популярной валютой в международных расчетах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. Так она прокомментировала прогноз главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что интерес к доллару будет снижаться.

Доллар

«Диверсификация валют в международных расчетах может быть обусловлена стремлением снизить риски, связанные с потрясениями в экономике США и мире, — сказала Левашенко. — Например, сейчас евро является не менее популярной валютой в международных расчетах в сравнении с долларом. В дальнейшем можно также ожидать повышения доли юаня и других резервных валют. Работа по дедолларизации российской внешней торговли идет уже далеко не первый год. Значительную роль в этой работе играют международные соглашения России. Например, соглашение с КНР в 2014 году о доступе к национальным валютам в международных расчетах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в структуре мировых международных резервов усиливаются позиции валют таких государств, как Канада и Австралия.