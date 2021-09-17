Джакарта, 17 сентября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Индонезия напомнила Австралии о необходимости продолжать выполнять свои обязательства в качестве страны, подписавшей Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщает Republika.

Gunawan Kartapranata Герб Индонезии

Власти Индонезии сделали это заявление в ответ на план Австралии по созданию атомного подводного флота после заключения трехстороннего оборонного пакта с США и Великобританией.

В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что очень обеспокоены продолжающейся гонкой вооружений и усилением военной мощи в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия призывает Австралию продолжать выполнять свои обязательства по поддержанию мира, стабильности и безопасности в регионе.

Подробнее в материале:Индонезия против строительства Австралией атомных подводных лодок