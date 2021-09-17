Севастополь, 17 сентября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Более 40% жителей Севастополя, ранее зарегистрировавшиеся для электронного голосования, уже приняли участие в выборах по данным на 15:00 17 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал дистанционного электронного голосования.

Mos.ru Электронное голосование

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Всего дня участия в голосовании дистанционно зарегистрировались 20 772 жителя Севастополя. На 15:00 выдано более 44% бюллетеней (9,17 тыс. участников), проголосовали более 43% (почти девять тыс. участников).

Как сообщало ИА REGNUM, Севастополь пошёл в число семи российских регионов, где на выборах в сентябре 2021 года доступно электронное голосование. В числе проголосовавших удаленно — губернатор Севастополя Михаил Развожаев.