Тбилиси, 17 сентября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Среди аудиозаписей тайной слежки за священнослужителями Грузинской православной церкви (ГПЦ) есть записанный диалог оперного певца Пааты Бурчуладзе с его духовником. Об этом, как передаёт 17 сентября агентство Netgazeti, сообщил журналистам сам певец.

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«Меня очень сильно удивила их вероломность, меня просто поражает, как они способны организовываться для совершения такого злостного преступления», — сказал Бурчуладзе.

Он также заявил, что не понимает, зачем столько сил и средств было потрачено на прослушивание «бесполезных» бесед. Певец назвал это «преступлением» со стороны Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии.

Напомним, в сентябре интернет были выложены тысячи аудиозаписей, якобы тайной слежки за высокопоставленными священнослужителями ГПЦ, а также за политиками и журналистами, с которыми те общались. К материалам приложено сообщение, в котором говорится, что наблюдения якобы осуществляли сотрудники СГБ.