Белгород, , 15:07 — REGNUM Свыше 100 тысяч жителей Белгородской области подали заявление о голосовании на дому, сообщили ИА REGNUM 17 сентября в областной избирательной комиссии.

Выездное голосование Избирательная комиссия Белгородской области

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В основном выбирают такой вид волеизъявления пенсионеры, которым тяжело передвигаться, инвалиды и граждане, которые ухаживает за больными и не могут лично посетить избирательный участок.

Жители Белгородской области голосуют за одного из 17 кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатным округам и выбирают губернатора из пяти претендентов.