Оренбург, 17 сентября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. В Оренбурге с бывших преподавателей вуза, которые проходили по делу коррупции, взыскивают 1,7 млн рублей, сообщает областная прокуратура.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Ранее суд признал двух педагогов виновными в получении взятки в значительном размере. Преподаватели брали деньги от студентов за совершение незаконных действий в виде допуска к защите выпускных квалификационных работ и их последующей положительной защите.

Прокурор потребовал в судебном порядке взыскать с экс-педагогов вуза солидарно в доход государства денежные средства в объеме 1,7 млн рублей, полученных в качестве взятки. Суд удовлетворил иск.